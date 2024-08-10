Сегодня, 16:19
Стали известны составы «Зенита» и «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ.
«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.
Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Горшков, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Артур.
«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.
Запасные: Лещук, Скопинцев, Лепский, Бессмертный, Маричаль, Макаров, Кутицкий, Назаренко, Окишор, Гагнидзе, Смелов, Карраскаль.
Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.