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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 16:19

«Зенит» — «Динамо»: Клаудиньо и Лунев выйдут с первых минут

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Зенита» и «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Глушенков, Кассьерра, Педро.

Запасные: Кержаков, Адамов, Чистяков, Волков, Горшков, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Мантуан, Сергеев, Изидор, Артур.

«Динамо»: Лунев, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Фомин, Лаксальт, Чавес, Бителло, Тюкавин, Гладышев, Нгамале.

Запасные: Лещук, Скопинцев, Лепский, Бессмертный, Маричаль, Макаров, Кутицкий, Назаренко, Окишор, Гагнидзе, Смелов, Карраскаль.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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