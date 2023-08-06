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Сегодня, 17:47

«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы команд

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 3-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.

Полузащитник питерцев Вендел впервые попал в заявку в этом сезоне.

Матч пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 19.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. «Зенит» — «Динамо»: битва в Петербурге. Онлайн трансляция матча

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