Сегодня, 17:47
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на матч 3-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.
Полузащитник питерцев Вендел впервые попал в заявку в этом сезоне.
Матч пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 19.00 мск.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.