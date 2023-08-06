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Судейство

Сегодня, 21:04

«Зенит» — «Динамо»: судья правильно удалил Барриоса

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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На 90+4-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов принял верное решение, показав красную карточку и удалив с поля Вильмара Барриоса.

Тот в прыжке попытался выбить мяч у Дениса Макарова, ударил его открытыми шипами в левую ногу и едва не нанес сопернику серьезную травму.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Динамо

Вильмар Барриос
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Алексей Амелин
16
22
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  • Стрелец 63

    Набдень очки посильнее и пересмотри повтор. на левую ногу Бариоса посмотри. Удивительно, что макаровская нога целой осталась.

    06.08.2023

  • 2Sobbaki

    Впервые пишется слитно. У тебя 1979 год рождения? Весной 1979 года я в самый первый раз пошёл на футбол. Зенит- ДинамоМ 2:0

    06.08.2023

  • Rastan

    Арбитр оказался порядочным.

    06.08.2023

  • Стрелец 63

    О ч?м это ты? Так обычно зенит оправдывают - типа, крови же не было, значит, инарушение недостаточное. А тут, реально, судья смелость проявил. К сожалению, ему за такую смелость прилетит от Газпрома. Ведь неприкасаемых обидели.

    06.08.2023

  • Юмнов

    Я бы больше благодарил ребят на ВАР. Могли бы и "не увидеть". А главному после такого телевизора уже не оставили выбора. Либо удаляй, либо ты куплен. Похоже, ВАР тоже не хочет, чтобы их в чем-то подозревали. Нафиг такие подозрения....

    06.08.2023

  • funyaka

    Судьишка и тут не планировал давать, даже желтой, это ВАР скорей дал..

    06.08.2023

  • george64

    Типа больше не увидим?.. Мрачные же у вас шутки. )))

    06.08.2023

  • Михаил Соколинский

    нога сама на излом пошла?

    06.08.2023

  • AtlasSM

    Смелость и последовательность потребуются еще и от ЭСК с КДК.

    06.08.2023

  • agthpetrov

    Били весь матч Клаудиньо, Сантоса по ногам )) ... Типа судья даёт играть. А тут за подножку сразу красная опорнику!

    06.08.2023

  • Юмнов

    К сожалению?

    06.08.2023

  • Юмнов

    Второй случай кряду. В предыдущей игре на последней минуте в ворота неприкасаемых судья ставит пенальти. Теперь красная. Создаётся ощущение, что в верхах кто-то очень серьезно с кем-то поговорил после административного беспредела. Судьи по-прежнему ошибаются. Но судить стали как-то честнее, что ли.... Может быть, с судьями поговорили, или с Лешенькой-сынком, - но, однако, наблюдается тенденция к честному, не без ошибок, судейству. Кстати. Газпром компания государство образующая. В стране сложное время (ну, сложнее других времён, предпоследних). Руководители трудятся и борются, боятся лишний раз где-то засветиться не в том свете. Я давно не вижу на футболе серьезных людей. А вот Миллер находит время посидеть с недовольным видом на стадионе. И как это у него получается?

    06.08.2023

  • Михаил Соколинский

    бьет не по касательной, а четко в ногу. фаза полета: он тебе что десять метров лететь должен? обе ноги оторвал от поля? Да. вот тебе и фаза полета.

    06.08.2023

  • denis.fedorov.1979fedorov

    Смешно!) за 21 год в первые выиграли в Питере!)

    06.08.2023

  • Vladimir Kuznetsov

    а что ж он макарову вторую желтую не дал до этого случая с Бариосом--судьишка типа безбородова

    06.08.2023

  • hovawart645

    Наконец то этому костолому показали то, что он почти в каждом матче должен видеть! Громила и симулянт.

    06.08.2023

  • denis.fedorov.1979fedorov

    Ой если бы так удалили игрока динамо! Началось бы... И фазы полёта нету, бьёт ниже голиностопа и вообще он бьёт по косательной) ну да это другое!

    06.08.2023

  • andyk82

    Где ж он открытыми шипами по левой ноге то прошёлся? Чего придумываем?

    06.08.2023

  • wld72

    Очень смелый судья ...запомните его .

    06.08.2023

  • ФК Зенит всея Руси

    Удаление чистое. ВАР сработал профессионально; без повторов ни арбитр - ни зрители ничего опасного не заметили; но в итоге всё по делу. К сожалению, Зенит в минусе.

    06.08.2023

  • Мико Никаури

    Спасибо, кэп! (с)

    06.08.2023

  • Novgorodets Veliky

    Зенит всегда был нашим клиентом, всех сорадников! вау!

    06.08.2023

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