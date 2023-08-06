Судейство
Сегодня, 21:04
На 90+4-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» арбитр Алексей Амелин после вмешательства ВАР Павла Кукуяна и просмотра видеоповторов принял верное решение, показав красную карточку и удалив с поля Вильмара Барриоса.
Тот в прыжке попытался выбить мяч у Дениса Макарова, ударил его открытыми шипами в левую ногу и едва не нанес сопернику серьезную травму.
Стрелец 63
Набдень очки посильнее и пересмотри повтор. на левую ногу Бариоса посмотри. Удивительно, что макаровская нога целой осталась.
06.08.2023
2Sobbaki
Впервые пишется слитно. У тебя 1979 год рождения? Весной 1979 года я в самый первый раз пошёл на футбол. Зенит- ДинамоМ 2:0
06.08.2023
Rastan
Арбитр оказался порядочным.
06.08.2023
Стрелец 63
О ч?м это ты? Так обычно зенит оправдывают - типа, крови же не было, значит, инарушение недостаточное. А тут, реально, судья смелость проявил. К сожалению, ему за такую смелость прилетит от Газпрома. Ведь неприкасаемых обидели.
06.08.2023
Юмнов
Я бы больше благодарил ребят на ВАР. Могли бы и "не увидеть". А главному после такого телевизора уже не оставили выбора. Либо удаляй, либо ты куплен. Похоже, ВАР тоже не хочет, чтобы их в чем-то подозревали. Нафиг такие подозрения....
06.08.2023
funyaka
Судьишка и тут не планировал давать, даже желтой, это ВАР скорей дал..
06.08.2023
george64
Типа больше не увидим?.. Мрачные же у вас шутки. )))
06.08.2023
Михаил Соколинский
нога сама на излом пошла?
06.08.2023
AtlasSM
Смелость и последовательность потребуются еще и от ЭСК с КДК.
06.08.2023
agthpetrov
Били весь матч Клаудиньо, Сантоса по ногам )) ... Типа судья даёт играть. А тут за подножку сразу красная опорнику!
06.08.2023
Юмнов
К сожалению?
06.08.2023
Юмнов
Второй случай кряду. В предыдущей игре на последней минуте в ворота неприкасаемых судья ставит пенальти. Теперь красная. Создаётся ощущение, что в верхах кто-то очень серьезно с кем-то поговорил после административного беспредела. Судьи по-прежнему ошибаются. Но судить стали как-то честнее, что ли.... Может быть, с судьями поговорили, или с Лешенькой-сынком, - но, однако, наблюдается тенденция к честному, не без ошибок, судейству. Кстати. Газпром компания государство образующая. В стране сложное время (ну, сложнее других времён, предпоследних). Руководители трудятся и борются, боятся лишний раз где-то засветиться не в том свете. Я давно не вижу на футболе серьезных людей. А вот Миллер находит время посидеть с недовольным видом на стадионе. И как это у него получается?
06.08.2023
Михаил Соколинский
бьет не по касательной, а четко в ногу. фаза полета: он тебе что десять метров лететь должен? обе ноги оторвал от поля? Да. вот тебе и фаза полета.
06.08.2023
denis.fedorov.1979fedorov
Смешно!) за 21 год в первые выиграли в Питере!)
06.08.2023
Vladimir Kuznetsov
а что ж он макарову вторую желтую не дал до этого случая с Бариосом--судьишка типа безбородова
06.08.2023
hovawart645
Наконец то этому костолому показали то, что он почти в каждом матче должен видеть! Громила и симулянт.
06.08.2023
denis.fedorov.1979fedorov
Ой если бы так удалили игрока динамо! Началось бы... И фазы полёта нету, бьёт ниже голиностопа и вообще он бьёт по косательной) ну да это другое!
06.08.2023
andyk82
Где ж он открытыми шипами по левой ноге то прошёлся? Чего придумываем?
06.08.2023
wld72
Очень смелый судья ...запомните его .
06.08.2023
ФК Зенит всея Руси
Удаление чистое. ВАР сработал профессионально; без повторов ни арбитр - ни зрители ничего опасного не заметили; но в итоге всё по делу. К сожалению, Зенит в минусе.
06.08.2023
Мико Никаури
Спасибо, кэп! (с)
06.08.2023
Novgorodets Veliky
Зенит всегда был нашим клиентом, всех сорадников! вау!
06.08.2023