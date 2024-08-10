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Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Динамо»: трансляция матча РПЛ начнется в 16:30 по московскому времени

Трансляция матча «Зенит» — «Динамо» начнется за час до игры
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени. Эфир также будет доступен на сайте телеканала и на платных онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

В чемпионате России сезона-2023/24 «Динамо» оба раза обыграло «Зенит» — 1:0 в Москве и 3:2 в Санкт-Петербурге. Обе команды до последнего тура претендовали на чемпионство. Титул выиграл «Зенит» с 57 очками в 30 турах, а динамовцы после поражения от «Краснодара» отстали от сине-бело-голубых на один балл и стали третьими.

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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