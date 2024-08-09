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Сегодня, 17:30

«Зенит» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится в субботу, 10 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и московское «Динамо» сыграют в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Начало трансляции запланировано на 16:30 по московскому времени. Эфир также будет доступен на сайте телеканала matchtv.ru и на онлайн-сервисах Okko и «Кинопоиск» (по подписке, в трансляции прямого эфира федерального канала).

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

В трех турах чемпионата России только «Зенит» и «Динамо» набрали по 9 очков. Петербуржцы выиграли все матчи с разгромным счетом — с «Крыльями Советов» (4:0), «Рубином» (4:0) и «Ростовом» (5:0). Москвичи обыграли «Факел» (3:1), «Локомотив» (3:1) и «Акрон» (2:0).

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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