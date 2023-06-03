«Зенит» договорился о выкупе Мантуана

Полузащитник Густаво Мантуан в ближайшее время станет полноценным игроком «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе Мантуана. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Предположительно, срок контракта футболиста с российским клубом будет рассчитан на три года — до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за «Зенит» 28 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.