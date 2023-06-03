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Сегодня, 10:31

«Зенит» договорился о выкупе Мантуана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Густаво Мантуан.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник Густаво Мантуан в ближайшее время станет полноценным игроком «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о выкупе Мантуана. Сделка будет закрыта в ближайшее время. Предположительно, срок контракта футболиста с российским клубом будет рассчитан на три года — до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 21-летний бразилец провел за «Зенит» 28 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-dogovorilsya-o-vy-kupe-mantuana/
Футбол
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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