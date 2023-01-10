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Сегодня, 21:19

«Зенит» достиг договоренности с «Коринтиансом» о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна

Мария Гусева
Анонс трансферов ФК «Зенит».
Фото ФК «Зенит».
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«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает пресс-служба питерского клуба.

По условиям соглашения, нападающий Юри Алберто перейдет в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Клуб при этом получит 50 процентов от цены при следующем трансфере.

В «Зенит» зимой перейдет защитник Роберт Ренан. Контракт с 19-летним бразильцем рассчитан на пять сезонов.

К сине-бело-голубым также присоединится полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с 23-летним футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023 года.

«Зенит» и «Коринтианс» договорились о досрочном расторжении арендного соглашения с голкипером Иваном. Полузащитник Густаво Мантуан останется в расположении «Зенита» до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года.

Клуб из Санкт-Петербурга также получил право преимущественного выкупа 16-летнего форварда «Коринтианса» Педро. Нападающий был вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Густаво Мантуан
Ду Кейрос
Иван Куарежма
Роберт Ренан
Юри Алберто
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