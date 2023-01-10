«Зенит» достиг договоренности с «Коринтиансом» о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна

«Зенит» и «Коринтианс» достигли соглашения о переходах игроков в зимнее и летнее трансферные окна, сообщает пресс-служба питерского клуба.

По условиям соглашения, нападающий Юри Алберто перейдет в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Клуб при этом получит 50 процентов от цены при следующем трансфере.

В «Зенит» зимой перейдет защитник Роберт Ренан. Контракт с 19-летним бразильцем рассчитан на пять сезонов.

К сине-бело-голубым также присоединится полузащитник Ду Кейрос. Соглашение с 23-летним футболистом будет рассчитано на пять сезонов и вступит в силу летом 2023 года.

«Зенит» и «Коринтианс» договорились о досрочном расторжении арендного соглашения с голкипером Иваном. Полузащитник Густаво Мантуан останется в расположении «Зенита» до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года.

Клуб из Санкт-Петербурга также получил право преимущественного выкупа 16-летнего форварда «Коринтианса» Педро. Нападающий был вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.