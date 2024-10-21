«Зенит»: Дуглас Сантос перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос перестанет считаться легионером после получения разъяснений от ФИФА, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

21 октября 30-летний бразилец получил российское гражданство.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» из «Гамбурга» летом 2019 года. С того момента защитник провел за сине-бело-голубых 198 матчей, забил семь мячей и сделал 33 результативные передачи. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

С «Зенитом» футболист по пять раз становился победителем чемпионата и Суперкубка России, а также дважды выигрывал Кубок страны.