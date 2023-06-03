«Зенит» обыграл «Факел», «Пари НН» одержал победу над «Химками»

«Зенит» обыграл «Факел» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Автором забитого гола стал полузащитник Александр Ерохин на 83-й минуте встречи.

«Зенит», ранее досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал 70 очков. «Факел» (30 очков) занял 14-е место и сыграет в стыковых матчах с «Енисеем».

В параллельном матче «Пари НН» на своем поле одержал победу над «Химками» — 2:0.

У нижегородцев отличились защитники Дмитрий Стоцкий и Кирилл Гоцук.

«Пари НН» занял 13-е место в РПЛ (30 очков) и сыграет в стыковых матчах с «Родиной». «Химки» (18 очков) вылетели из РПЛ.