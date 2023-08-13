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Судейство

Сегодня, 19:52

«Зенит» — «Факел»: Эракович сыграл рукой. Почему тогда в пользу «Факела» не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».
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На 90+2-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Факел» (2:0) в штрафной площади хозяев поля возникла сложная ситуация, состоявшая из нескольких единоборств и включавшая игру рукой футболиста сине-бело-голубых.

«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».

Сначала около 11-метровой отметки упал игрок «Факела» — в том моменте не было фола со стороны зенитовца, воронежец неудачно обработал мяч. Затем последовало единоборство Максима Максимова и Дмитрия Васильева, после которого на газоне оказались оба игрока. А через три секунды Андрей Мендель пробил по воротам, и случился контакт мяча с отставленной в сторону правой рукой Страхини Эраковича.

«Зенит» — «Факел».
«Зенит» — «Факел».

Не будь единоборства Максимова и Васильева, можно было бы утверждать, что в ворота «Зенита» следовало назначить пенальти. Но судья Павел Шадыханов после вмешательства ВАР Евгения Кукуляка убедился, что фолу Эраковича предшествовал фол воронежца. В результате он принял верное решение, наказав Максимова штрафным ударом.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Факел

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
Павел Шадыханов
78
59
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