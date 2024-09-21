Ерохин: «Волевая победа на «Факелом» должна добавить эмоций»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвел итоги матча с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Начали не самым лучшим образом, поэтому пришлось переламывать игру. Думаю, что волевая победа добавит нам эмоций. Рады, что так закончилось, эти три очка очень важны.

— Следующий матч с «Краснодаром». Насколько эта победа добавит уверенности?

— В любом случае важно, что мы сохранили первую строчку. Естественно, будем готовиться. Это серьезный матч и серьезный соперник. Будет непросто, но сейчас есть время на подготовку. Все мысли и все силы сконцентрируем на этом.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.