Ерохин: «Лусиано уже внес большой вклад в игру команды»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил игру новичка команды Лусиано в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Лусиано снова забил. Как оцените его игру?

— Он очень сильно помогает. Человек приехал и сразу же готов. Думаю, что он уже внес большой вклад в игру команды и в победы. Каждый вкладывает, каждый отдает частичку себя. У нас все стараются на результат.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.