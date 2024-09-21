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Сегодня, 19:41

Ерохин: «Лусиано уже внес большой вклад в игру команды»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил игру новичка команды Лусиано в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Лусиано снова забил. Как оцените его игру?

— Он очень сильно помогает. Человек приехал и сразу же готов. Думаю, что он уже внес большой вклад в игру команды и в победы. Каждый вкладывает, каждый отдает частичку себя. У нас все стараются на результат.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Александр Ерохин
ФК Зенит
Лусиано Гонду

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