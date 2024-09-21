Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:45

Ерохин — о голе в ворота «Факела»: «От меня особо ничего не зависело, только попасть по мячу»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как забивал гол в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Красивая комбинация получилась. От меня особо ничего не зависело, только попасть по мячу и по воротам. Спасибо ребятам, что разыграли, и Венделу, что покатил.

— С какой задачей вы выходили на второй тайм?

— Когда готовилась замена счет был 1:1, уже в процессе забили второй гол. Поэтому когда выходил было уже намного проще, но в принципе задачи не поменялись. Нужно было оказывать давление на защитников, постараться забить еще. Думаю, что с этой задачей справились.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Александр Ерохин
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Сегодня
Вчера
Неделя