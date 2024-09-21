Погребняк — о победе «Зенита»: «Первая половина очень невзрачная. Во второй забегали»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» оценил игру петербуржцев в матче 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Со стороны «Зенита» игра разделилась на 2 тайма. Первая половина была очень невзрачная, не хватало скоростей и креатива впереди. В перерыве Семак сделал замены, что было очевидно, и во втором тайме забегали. Собственно, довели игру до логического результата», — сказал Погребняк «СЭ».

На гол Евгения Маркова петербуржцы ответили точными ударами Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Ерохина.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Александр Абустин