Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:55

Погребняк — о победе «Зенита»: «Первая половина очень невзрачная. Во второй забегали»

Telegram Дзен

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» оценил игру петербуржцев в матче 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Со стороны «Зенита» игра разделилась на 2 тайма. Первая половина была очень невзрачная, не хватало скоростей и креатива впереди. В перерыве Семак сделал замены, что было очевидно, и во втором тайме забегали. Собственно, довели игру до логического результата», — сказал Погребняк «СЭ».

На гол Евгения Маркова петербуржцы ответили точными ударами Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Ерохина.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Александр Абустин

Павел Погребняк
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Алексей Миранчук поделился первыми впечатлениями от жизни в США
Что в РФС говорят о «разбане» российского футбола
Материалы сюжета РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином». Онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Рубином»
«Рубин» — ЦСКА: Тесленко сравнял счет
Спортивный директор «Факела» — о поражении от «Зенита»: «Нам надо становиться наглее»
Марков: «Почему заменили в матче с «Зенитом»? Это решение тренера»
«Рубин» — ЦСКА: гости ведут в счете после первого тайма
Сегодня
Вчера
Неделя