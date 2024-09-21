Пятибратов — о поражении «Зениту»: «Старались играть агрессивно, но начали скромничать»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил игру своей команды в матче с «Зенитом» (1:3) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Гол с пенальти дал нам уверенности, но, опять же, здесь момент психологии. Мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы «Зенит» не смог очень быстро сравнять счет. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то, что мы выигрывали 1:0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло. Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч. Ну, естественно, я рад, что мы забили все-таки. Расстроен, что пропустили очень легкие мячи, на мой взгляд. Ребята старались, сражались, — сказал Пятибратов на пресс-конференции.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.