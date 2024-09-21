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Сегодня, 19:15

Семак — о победе над «Факелом»: «Тяжело начинать игру с 0:1»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

«Непросто начинать с 0:1. В таких матчах очень важно забить первыми, и, желательно, быстрее, потому что игра очень закрытая. К сожалению, мы пропустили после пенальти, и в дальнейшем, по первому тайму, очень медленно работали с мячом, было много лишних касаний. В перерыве поменяли некоторых игроков, чтобы максимально ускорить игру и добавить в атакующих действиях. Хорошо, что забили достаточно быстрый мяч и довели дело до победы. Матч очень сложный. «Факел» сегодня хорошо оборонялся, очень активно, агрессивно, пока сил хватало. В первом тайме у нас мало что получалось, отчасти из-за хороших действий «Факела» в обороне», — сказал Семак на пресс-конференции.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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