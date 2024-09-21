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Сегодня, 19:19

Семак: «Абсолютно все атакующие футболисты «Зенита» могут играть лучше»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре связки нападающих в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Абсолютно все могут играть лучше. Что касается Соболева, я уже говорил, ему дают как можно больше игровой практики, чтобы он почувствовал тонус, набрал ритм, которого ему не хватает. Гонду забил мяч, действовал активно, много боролся, но свежести ему сегодня не хватало. То же самое и Матео Кассьерра — забил важный мяч, но движения сейчас не хватает, а также немножко свежести и легкости. В остальном, здесь дело не в одном, втором или третьем игроке. Когда что-то не получается, здесь есть серия причин, которая влияет на тот или иной показатель в нашей игре, — сказал Семак на пресс-конференции.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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