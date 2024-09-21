Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:23

Семак: «Хотели дать Глушенкову игровую практику. Он соскучился по футболу»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры Максима Глушенкова в матче с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ. Футболист впервые вышел на поле после травмы.

— Конечно, мы хотели по возможности дать ему игровую практику. Со стороны медицинского штаба, как я уже говорил, возражений не было. Он допущен к занятиям в общей группе, хотя немного тренировался, и тренируется с определенными ограничениями. Но сегодня я, конечно, хотел, чтобы он почувствовал игровой ритм, он давно уже не играл, соскучился. Нам важно было, чтобы он сегодня вышел, хоть немножко получил игровую практику и лучше подготовился к следующему матчу, — сказал Семак на пресс-конференции.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Сегодня
Вчера
Неделя