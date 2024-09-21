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Сегодня, 19:27

Семак: «Клаудиньо не мог играть весь матч с «Факелом» из-за микроповреждения»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему нападающий Клаудиньо вышел только во втором тайме матча с «Факелом» (3:1) в рамках 9-го тура РПЛ.

— Я говорил в предматчевом интервью, что Клаудиньо только вчера присоединился к команде. У него было микроповреждение, поэтому мы понимали: 90 минут ему сложно будет сыграть. Планировали выпустить его в втором тайме — на 30 или 45 минут. Выпустили на 45.

Он молодец, хорошо сегодня сыграл. Как раз добавил нам в том, чего нам не хватало — чуть ускорил переход от обороны, контроль, стало больше проникающих передач, разворотов, благодаря его действиям и правильной позиции. Думаю, он хорошо вышел, — сказал Семак на пресс-конференции.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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