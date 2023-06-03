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Сегодня, 15:30

«Зенит» — «Факел»: прямая трансляция матча 30-го тура РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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В субботу, 3 июня состоится матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» примет на своем поле «Факел».

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Все игры 30-го тура РПЛ пройдут в одно время. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей. Прямая видеотрансляция встречи «Зенит» — «Факел» будет доступна на телеканале «Матч Страна» и сайте matchtv.ru.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 67 очками, команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе золотые медали по итогам сезона-2022/23. «Факел» идет на 12-й строчке с 30 очками.

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Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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