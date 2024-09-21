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Сегодня, 18:29

«Зенит» одержал волевую победу над «Факелом», Глушенков вышел на замену

Сергей Разин
корреспондент
21 сентября. «Зенит» обыграл «Факел» (3:1).
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в матче 9-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Факел» со счетом 3:1.

На гол Евгения Маркова петербуржцы ответили точными ударами Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Ерохина.

На 78-й минуте у «Зенита» на замену вышел Максим Глушенков. Это первое появление полузащитника на поле после травмы, полученной 18 августа в матче против «Химок» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Факел

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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