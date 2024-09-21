«Зенит» одержал волевую победу над «Факелом», Глушенков вышел на замену

«Зенит» в матче 9-го тура РПЛ на своем поле обыграл «Факел» со счетом 3:1.

На гол Евгения Маркова петербуржцы ответили точными ударами Матео Кассьерры, Лусиано Гонду и Александра Ерохина.

На 78-й минуте у «Зенита» на замену вышел Максим Глушенков. Это первое появление полузащитника на поле после травмы, полученной 18 августа в матче против «Химок» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением.

После этого матча «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.