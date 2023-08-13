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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Факел»: прямая трансляция матча РПЛ

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Факел» начнется в 17.30 мск 13 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13 августа, в воскресенье, «Зенит» примет «Факел» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Воронеже на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Факел». Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 17.00.

Сине-бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. Воронежский клуб располагается на 16-й строчке с 0 баллов.

В прошлом туре чемпионата России команда Сергея Семака проиграла «Динамо» (2:3), а коллектив Вадима Евсеева уступил «Балтике» (1:2).

Полный календарь чемпионата России и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Зенит» — «Факел»: чемпионы против аутсайдера РПЛ. Онлайн-трансляция матча
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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