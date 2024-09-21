«Зенит» примет «Факел» в 9-м туре РПЛ в субботу, 21 сентября. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (при условии платной подписки). Эфир начнется за полчаса до стартового свистка — в 16.00 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Факел» можно в нашем матч-центре. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ.

После 8 туров РПЛ «Зенит» с 20 очками расположился на первом месте, «Факел» — с 5 очками на 15-й строчке.