Сегодня, 16:22
Тренерские штабы «Зенита» и «Факела» огласили стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 13 августа, в Петербурге. Начало — в 17.30 мск.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Фернандес, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра.
«Факел»: Гудиев, Кудряшов, Божин, Черов, Мастерной, Альшин, Якимов, Мендель, Квеквескири, Моцпан, Марков.
«Зенит» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка. «Факел» идет на 16-й строчке.