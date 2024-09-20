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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» встретится с «Факелом» в матче 9-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» встретится с «Факелом» в 9-м туре чемпионата России в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Ключевые события ингры «Зенит» — «Факел» доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
21 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Зенит» лидирует в чемпионате России, чемпион набрал 20 очков в 8 турах. «Факел» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы с 5 очками.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)

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