Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:30

«Зенит»: где смотреть трансляции матчей зимой 2024

«Зенит» проведет зимние сборы в Абу-Даби (ОАЭ) и Дохе (Катар).
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дуглас Сантос (ФК «Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Санкт-Петербургский «Зенит» вышел из отпуска 11 января, после чего сине-бело-голубые отправились на учебно-тренировочные сборы. Подготовка к весенней части чемпионата пройдет с 14 по 29 января в Абу-Даби (ОАЭ) и с 1 по 28 февраля в Дохе (Катар). В этот период команда Сергея Семака проведет несколько товарищеских матчей (даты и время смотрите на официальном сайте клуба) и сыграет в Winline Зимней серии игр.

Болельщики могут следить за трансляцией контрольных матчей на сайте клуба в разделе Зенит-ТВ. Также выборочные игры покажет бесплатно телеканал «Матч ТВ». В эфире спортивного канала запланирован показ матча «Зенит» — «Чонбук», игра пройдет 24 января в 17.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
7
0
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Появились первые кадры с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
Трепова отказалась признавать свою вину на последнем слове в суде
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
ЦСКА: где смотреть трансляции матчей зимой 2024
В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина
Албанский защитник «Эмполи» Исмайли отказался от перехода в «Локомотив»
В «Оренбурге» сообщили, что Томпсон присоединится к команде сегодня вечером
В «Сочи» разъяснили ситуацию с возможным уходом Нобоа: «Нет ничего конкретного»
Абаскаль заявил, что останется в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Радмановац может продолжить карьеру во Франции

В «Ахмате» заявили, что «Зенит» не обращался в клуб по поводу трансфера Харина