«Зенит» громит «Урал» после первого тайма

«Зенит» дома громит «Урал» после первого тайма матча 6-го тура РПЛ — 3:0.

Счет в матче открыл Иван Сергеев на 8-й минуте. Матео Кассьерра на 30-й минуте удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Клаудиньо забил третий гол, перебросив вратаря Илью Помазуна, после его же ошибки ошибки.