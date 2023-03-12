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Сегодня, 16:00

«Зенит» вырвал победу у «Химок» в добавленное время

Виктория Кравченко
Игроки «Зенита» — «Химки».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» вырвал победу у «Химок» в матче 19-го тура чемпионата России. Игра проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2.

Счет был открыт на 19-й минуте Малкомом, который проводит свой сотый матч за «Зенит». На 55-й минуте бразилец оформил дубль и догнал Квинси Промеса в списке бомбардиров РПЛ.

На 75-й минуте один мяч гостей отыграл хавбек Бутта Магомедов. Спустя 11 минут он реализовал пенальти и сравнял счет в матче. На 90+1-й минуте Густаво Мантуан отметился голом и снова вывел петербуржцев вперед.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Химки» с 13 баллами расположились на 15-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Химки

Бутта Магомедов
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Густаво Мантуан
46
112
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