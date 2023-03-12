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Сегодня, 13:00

«Зенит» — «Химки»: Малком, Кассьерра и Кузяев выйдут с первых минут

Руслан Минаев
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«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Кузяев, Барриос, Мостовой, Малком, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Козлов, Мантуан.

«Химки»: Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.

Запасные: Митрюшкин, Чежия, Идову, Лысцов, Скворцов, Каргинов, Кобесов, Главчич, Гбане, Руденко, Дулаев, Садыгов.

Матч начнется в 14.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
12 мар, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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