Сегодня, 13:00
«Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Дуглас Сантос, Вендел, Кузяев, Барриос, Мостовой, Малком, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Козлов, Мантуан.
«Химки»: Гудиев, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Мелентиевич, Мирзов, Хубулов, Магомедов, Маркос Гильерме, Жаниу Бикел.
Запасные: Митрюшкин, Чежия, Идову, Лысцов, Скворцов, Каргинов, Кобесов, Главчич, Гбане, Руденко, Дулаев, Садыгов.
Матч начнется в 14.00 мск.