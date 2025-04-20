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Сегодня, 15:00

«Зенит» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Химки» встретятся в матче 25-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Химки» встретятся в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 16.30 по московскому времени.

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Магомед Адиев.«Зенит» — «Химки». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи петербуржцев и химчан. Основные события игры «Зенит» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ», трансляция начинается за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне федерального телеэфира.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.
20 апреля, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Химки

«Зенит» с 50 очками делит третье место с выигравшим вчера «Спартаком» и вернется на вторую строчку, если наберет очки против химчан. У лидера чемпионата «Краснодара» после победы в субботу — 55 очков. «Химки» с 23 очками располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
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