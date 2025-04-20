Сегодня, 15:00
«Зенит» и «Химки» встретятся в матче 25-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 20 апреля. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 16.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи петербуржцев и химчан. Основные события игры «Зенит» — «Химки» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ», трансляция начинается за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне федерального телеэфира.
«Зенит» с 50 очками делит третье место с выигравшим вчера «Спартаком» и вернется на вторую строчку, если наберет очки против химчан. У лидера чемпионата «Краснодара» после победы в субботу — 55 очков. «Химки» с 23 очками располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы.