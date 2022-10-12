«Зенит» хочет подписать двух игроков «Коринтианса» за уход Юри Алберто

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«Зенит» рассчитывает получить двух футболистов «Коринтианса» за уход форварда Юри Алберто. Об этом сообщает журналист Хорхе Никола.
По информации источника, сине-бело-голубые хотят получить полноценные права на полузащитника Густаво Мантуана и подписать защитника Роберта Ренана. 21-летний Мантуан принадлежит «Коринтиансу» и выступает в текущем сезоне за «Зенит».
Утверждается, что российский клуб минувшим летом предлагал за 19-летнего Ренана 15 миллионов евро.
21-летний Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 21 матч, 9 голов и один результативный пас. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Юри Алберто в 16 миллионов евро.
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