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Сегодня, 09:11

«Зенит» хочет подписать двух игроков «Коринтианса» за уход Юри Алберто

Юри Алберто и Малком.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» рассчитывает получить двух футболистов «Коринтианса» за уход форварда Юри Алберто. Об этом сообщает журналист Хорхе Никола.

По информации источника, сине-бело-голубые хотят получить полноценные права на полузащитника Густаво Мантуана и подписать защитника Роберта Ренана. 21-летний Мантуан принадлежит «Коринтиансу» и выступает в текущем сезоне за «Зенит».

Утверждается, что российский клуб минувшим летом предлагал за 19-летнего Ренана 15 миллионов евро.

21-летний Алберто является игроком «Зенита». Нынешний сезон нападающий проводит в аренде в «Коринтиансе» — на его счету 21 матч, 9 голов и один результативный пас. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает Юри Алберто в 16 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
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