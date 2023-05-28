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28 мая, 23:54

Источник: «Зенит» хочет подписать вратаря «Крыльев Советов» Ломаева

Иван Торопцев
Корреспондент
Иван Ломаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев может продолжить карьеру в «Зените», сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Как утверждает источник, клуб из Санкт-Петербурга ищет вратаря, который хорошо играет ногами, и считает 24-летнего россиянина самой подходящей кандидатурой. Сумма отступных в контракте футболиста составляет 120 миллионов рублей.

Ломаев выступает за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2022/23 голкипер пропустил 41 гол в 28 матчах за самарцев во всех турнирах, отыграв 5 встреч на ноль.

Источник: https://t.me/karpinside/28188
Иван Ломаев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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  • JustТИХОНОВ

    А сколько мы доплатим, чтоб забрали?

    29.05.2023

  • shpasic

    Карп опять отрабатывает заказы агентов.

    29.05.2023

  • Андрей Недобрый

    Спасибо.Своих молодых талантов хватает. PS. Гойло вернули из аренды.

    29.05.2023

    • Рыскин — о продлении контракта с Глебовым: «В продаже лидеров «Ростова» мы не заинтересованы»