Источник: «Зенит» хочет приобрести вратаря «Трабзонспора» Чакыра

«Зенит» интересуется голкипером «Трабзонспора» Угурджаном Чакыром, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

По данным источника, к 27-летнему турецкому вратарю также проявляют интерес «Монако», «Ноттингем Форест», «Шеффилд» и «Аль-Наср».

Контракт Чакыра с «Трабзонспором» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Голкипер дебютировал за основную сборную Турции в 2019 году. В составе национальной команды он сыграл 22 матча.

В сезоне-2022/23 Чакыр провел за «Трабзонспор» 39 матчей во всех турнирах, пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл на ноль.