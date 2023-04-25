Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:18

Источник: «Зенит» хочет приобрести вратаря «Трабзонспора» Чакыра

Мария Гусева
Угурджан Чакыр.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» интересуется голкипером «Трабзонспора» Угурджаном Чакыром, сообщает журналист Экрем Конур в Twitter.

По данным источника, к 27-летнему турецкому вратарю также проявляют интерес «Монако», «Ноттингем Форест», «Шеффилд» и «Аль-Наср».

Контракт Чакыра с «Трабзонспором» рассчитан до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 13 миллионов евро.

Голкипер дебютировал за основную сборную Турции в 2019 году. В составе национальной команды он сыграл 22 матча.

В сезоне-2022/23 Чакыр провел за «Трабзонспор» 39 матчей во всех турнирах, пропустил 56 мячей и 16 раз сыграл на ноль.

Футбол
ФК Зенит
ФК Трабзонспор
14
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гойкович: «За сборную должны играть те, кто родился в этой стране. Россияне — за Россию, я — за Боснию»

Представитель бразильца Боржеса: «Кади в порядке и возвращается с командой в Краснодар»