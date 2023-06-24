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«Зенит» хочет выкупить Михайлова у «Пари НН» для перепродажи в «Локомотив»

Алина Савинова
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«Зенит» намерен выкупить у «Пари НН» полузащитника Ярослава Михайлова для дальнейшей продажи в «Локомотив», сообщает Legalbet.

Отмечается, что нижегородцы купили футболиста у петербургского клуба за 35 миллионов рублей. Однако сине-бело-голубые включили в контракт опцию выкупа игрока за 65 миллионов рублей. По информации источника, петербуржцы планируют воспользоваться условиями соглашения для дальнейшей перепродажи Михайлова в «Локомотив» за 120 миллионов.

Московская команда согласна подписать хавбека. Также известно, что сам футболист хотел бы поработать с главным тренером железнодорожников Михаилом Галактионовым. Однако руководство «Пари НН» обеспокоено тем, что им придется продать Михайлова с минимальной прибылью для себя.

В минувшем сезоне 20-летний Михайлов провел 22 матча за «Пари НН» в чемпионате России, отметился 1 голом и 3 результативными передачами.

По итогам сезона-2022/23 команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место в РПЛ, но по результатам стыковых матчей сохранила место в чемпионате. «Локомотив» финишировал на 8-й позиции в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/zenit-nameren-vikupit-poluzashitnika-mihajlova-u-pari/
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