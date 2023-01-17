«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, сотрудничество касается детско-юношеского и женского футбола. Соглашение рассчитано на два года.

Стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.