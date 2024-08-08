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Сегодня, 17:12

«Зенит» и Кинопоиск стали партнерами

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Чемпионы России продлили партнерство с сервисами Яндекса и расширили его, сообщает официальный сайт «Зенита». С сезона-2024/25 в число партнеров клуба вошел Кинопоиск, а умные устройства Яндекса появятся на тренировочной базе клуба и домашней арене сине-бело-голубых.

В рамках нового соглашения болельщикам «Зенита» на приоритетных условиях будут доступны все развлекательные сервисы Яндекса, объединенные подпиской Яндекс Плюс. В Кинопоиске появится клубная комната сине-бело-голубых, где будет доступен развлекательный контент о любимой команде. В течение сезона на видеосервисе, помимо трансляций и расписания матчей, будут доступны обзоры игр, шоу и программы.
Помимо развлекательных сервисов, в экосистему клуба планируется интегрировать умные устройства Яндекса. Наример, в раздевалках команд на «Газпром Арене» и на тренировочной базе сине-бело-голубых установят Яндекс Станции, Яндекс ТВ станции и другие умные устройства с голосовым помощником Алисой.

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Токен: 2VfnxwEpWbJ
АО «ФК «Зенит» ИНН 7812005799
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