Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:47

«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по Тикнизяну

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Зенит» согласовали трансфер защитника Наира Тикнизяна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Зенит» сделал первое предложение о контракте футболисту. Со стороны игрока пока нет финального решения о переходе. «Зенит» хотел бы видеть у себя защитника до начала второго сбора, на котором команда примет участие в международном турнире. Отмечается, что «Зенит» попросил на «Локомотив» не задействовал игрока в контрольном матче с тольяттинским «Акроном», который состоялся 25 января.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-i-loko-soglasovali-sdelku-po-tiknizyanu-zenit-poprosil-ne-stavit-igroka-v-sostav-na-kontrol-ny-e-matchi/
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
14
Обсудить
Читайте также
Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа проведут бой 9 марта в Эр-Рияде
Глава УЕФА Чеферин хочет смягчить ограничения для юношеских сборных России
Губернатор Тамбовской области рассказал о командире сбитого Ил-76
Подпольщики рассказали о ликвидации более 130 боевиков РДК и ВСУ под Харьковом
В Первоуральске умер младенец, пока родители отмечали месяц с его дня рождения
The Telegraph указала на отсутствие возможностей получения Киевом A-10 от США
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Тренер «Зенита» оценил игру команды во втором товарищеском матче

«Динамо» разгромило катарскую «Аль-Вакру» на сборе в Дохе