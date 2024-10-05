«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 (мск).

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Лусиано Гонду.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Перес, Касимов, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Горбани, Коваленко, Сахархизан.

Перед началом матча сине-бело-голубые идут на третьем месте в таблице РПЛ с 23 очками. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, имея в активе семь баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».