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Сегодня, 15:22

«Зенит» — «Оренбург»: Кассьерра и Лусиано Гонду — в «старте», Соболев — в запасе

«Зенит» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ
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«Зенит» и «Оренбург» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 (мск).

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Алип, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Кассьерра, Лусиано Гонду.

«Оренбург»: Москвичев, Малых, Перес, Касимов, Сидоров, Михайлов, Башич, Рыбчинский, Горбани, Коваленко, Сахархизан.

Перед началом матча сине-бело-голубые идут на третьем месте в таблице РПЛ с 23 очками. «Оренбург» располагается на 14-й строчке, имея в активе семь баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург

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