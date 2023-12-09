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РПЛ

Сегодня, 18:36

«Зенит» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Алина Савинова
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Появились стартовые составы «Зенита» и «Пари НН» на матч 18-го тура РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Марио Фернандес, Дуглас Сантос, Родригао, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Васютин, Круговой, Алип, Роберт Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Клаудиньо, Сергеев, Изидор.

«Пари НН»: Кукушкин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Кухарчук.

Запасные: Ботнарь, Толстопятов, Шнапцев, Жигулев, Эссьен, Кутателадзе, Зе Турбо, Боселли.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент сине-бело-голубые с 33 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Нижегородская команда располагается на девятой строчке (24 балла).

Футбол
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
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