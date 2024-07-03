«Зенит» и «Сочи»: расписание матчей на летнем турнире 2024

В межсезонье-2024 клубы РПЛ проводят предсезонные турниры. В летнем турнире с «Зенитом» и «Сочи» также участвует сербская «Црвена звезда» и аргентинский «Тальерес». Матчи также пройдут 5, 8 и 12 июля.

«Зенит» и «Сочи»: расписание матчей на летнем турнире 2024

2 июля

16:00. «Зенит» — «Сочи» (5:2)

5 июля

13:00. «Црвена Звезда» — «Сочи»

19:30. «Зенит» — «Тальерес»

8 июля

13:00. «Сочи» — «Тальерес»

19:30. «Зенит» — «Црвена Звезда»

12 июля

18:00. «Црвена Звезда» — «Тальерес»

«Зенит» уже второй год подряд проводит международный летний турнир в Петербурге. В минувшем сезоне петербуржцы выиграли РПЛ в шестой раз подряд, а сочинцы провалили сезон, финишировав в турнире на последнем месте и вылетев в Первую лигу.