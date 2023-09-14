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Сегодня, 13:26

«Зенит» исключил Ерохина из заявки в РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Ерохин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» вывел полузащитника Александра Ерохина из заявки команды в РПЛ, сообщает официальный сайт турнира.

33-летний россиянин появился в списке отзаявленных футболистов на сайте лиги.

В четверг, 14 сентября в России закрывается трансферное окно — вывод Ерохина из заявки может означать, что игрок покинет клуб из Санкт-Петербурга.

Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 хавбек принял участие в 7 матчах сине-бело-голубых и сделал одну результативную передачу.

Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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