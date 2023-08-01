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Сегодня, 20:20

Календарь «Зенит» на август: расписание матчей всех турниров

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 20 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Тренер Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые в последний летний месяц проведут шесть матчей: два в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.

«Зенит»: расписание матчей в августе 2023

6 августа. 19:00. «Зенит» — «Динамо» (РПЛ)
Онлайн-трансляция

9 августа. 18:30. «Крылья Советов» — «Зенит» (Кубок России)
Онлайн-трансляция

13 августа. 17:30. «Зенит» — «Факел» (РПЛ)
Онлайн-трансляция

20 августа. 19:30. «Спартак» — «Зенит» (РПЛ)
Онлайн-трансляция

26 августа. 15:00. «Зенит» — «Урал» (РПЛ)
Онлайн-трансляция

30 августа. 19:30. «Балтика» — «Зенит» (Кубок России)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Зенита» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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