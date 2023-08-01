Календарь «Зенит» на август: расписание матчей всех турниров

Сегодня, 20:20
Сине-бело-голубые в последний летний месяц проведут шесть матчей: два в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.
6 августа. 19:00. «Зенит» — «Динамо» (РПЛ)
Онлайн-трансляция
9 августа. 18:30. «Крылья Советов» — «Зенит» (Кубок России)
Онлайн-трансляция
13 августа. 17:30. «Зенит» — «Факел» (РПЛ)
Онлайн-трансляция
20 августа. 19:30. «Спартак» — «Зенит» (РПЛ)
Онлайн-трансляция
26 августа. 15:00. «Зенит» — «Урал» (РПЛ)
Онлайн-трансляция
30 августа. 19:30. «Балтика» — «Зенит» (Кубок России)
Онлайн-трансляция
Полный календарь и результаты игр «Зенита» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».
Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.