Календарь «Зенит» на август: расписание матчей всех турниров

Сине-бело-голубые в последний летний месяц проведут шесть матчей: два в рамках FONBET Кубка России и четыре в чемпионате страны.

«Зенит»: расписание матчей в августе 2023

6 августа. 19:00. «Зенит» — «Динамо» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

9 августа. 18:30. «Крылья Советов» — «Зенит» (Кубок России)

Онлайн-трансляция

13 августа. 17:30. «Зенит» — «Факел» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

20 августа. 19:30. «Спартак» — «Зенит» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

26 августа. 15:00. «Зенит» — «Урал» (РПЛ)

Онлайн-трансляция

30 августа. 19:30. «Балтика» — «Зенит» (Кубок России)

Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Зенита» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Видеотрансляции игр в прямом эфире можно посмотреть на телеканалах «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.