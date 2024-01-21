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Сегодня, 12:51

Источник: «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по трансферу защитника Тикнизяна

Алина Савинова
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«Зенит» контактировал с «Локомотивом» по возможному переходу защитника Наира Тикнизяна в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Ранее Sport24 сообщал, что клуб из Санкт-Петербурга занимается поисками левого защитника и рассматривает кандидатуры Наира Тикнизяна («Локомотив»), Даниила Хлусевича («Спартак»), Дмитрия Скопинцева («Динамо») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»).

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 23 матча за железнодорожников во всех турнирах, отметившись 8 голами и 5 результативными передачами.

«Зенит» на данный момент идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 18 туров.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/zenit-kontaktiroval-s-lokomotivom-po-transferu-tiknizyana-326099/
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ФК Зенит
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