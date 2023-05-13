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РПЛ

Сегодня, 18:30

«Зенит» ушел от поражения против «Краснодара» в первом матче после чемпионства

Ана Горшкова
Корреспондент
«Зенит» — «Краснодар» — 2:2.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:2.

Нападающий хозяев поля Малком открыл счет на 15-й минуте. На 51-й минуте полузащитник «быков» Михайло Баньяц сравнял счет, а через 7 минут Алексей Ионов вывел «Краснодар» вперед.

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра спас команду от поражения, забив на 90+6-й минуте.

Этот матч стал для «Зенита» первым в статусе чемпиона России. Команду Сергея Семака ждет награждение и парад по Санкт-Петербургу.

«Краснодар» набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
13 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Краснодар
Алексей Ионов
Малком Филипе (Малком)
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
29
94
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