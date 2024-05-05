«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» набрали по 50 очков: кто занимает первое место в РПЛ?

Сегодня, 19:10
«Динамо» обыграло «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 50 очков — столько же у «Зенита» и «Краснодара».
Кто из них сегодня занимает первое место?
В пункте 17.3 регламента чемпионата России-2023/24 говорится:
«В случае равенства очков у 2 (двух) или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей).
При этом:
— в отношении всех клубов с равным количеством очков, имеющих равное количество матчей между собой в текущем спортивном сезоне, сначала необходимо применять критерий «по результатам матчей между собой» по принципу «мини-турнира» с учетом последовательности показателей. При равенстве показателей места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию;
— в отношении всех клубов с равным количеством очков, при этом не имеющих равного количества матчей между собой, необходимо применять последовательность критериев по принципу «каждый с каждым». При невозможности применения критерия или равенства показателей, места клубов в текущей таблице определяются по следующему порядковому критерию:
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах».
Результаты матчей между этими командами:
«Зенит» — «Динамо» — 2:3, «Динамо» — «Зенит» — 1:0.
«Зенит» — «Краснодар» — 1:1, «Краснодар» — «Зенит» — 1:2.
«Динамо» — «Краснодар» — 1:3.
Текст регламента написан таким образом, что его можно понять по-разному. На сайте РПЛ опубликована таблица, в которой первое место занимает «Зенит», второе — «Краснодар», третье — «Динамо».
Значит, учтен тот факт, что между собой это трио провело разное число матчей. Сначала учтено общее число побед во всех матчах (у «Зенита» их 15), а у «Краснодара» лучше, чем у «Динамо», разность забитых и пропущенных мячей — 41-26 против 46-35).