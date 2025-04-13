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13 апреля, 16:45

«Зенит» — «Краснодар»: началась трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» проведут матч в 24-м туре чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и «Краснодар» проводят матч 24-го тура чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 17.00 по московскому времени.

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Мурад Мусаев.«Зенит» — «Краснодар»: главная игра весны! Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Краснодар» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:1
Краснодар

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» отстает от «быков» на пять очков. Встреча команд в первом круге РПЛ в сентябре 2024 года завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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