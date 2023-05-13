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Сегодня, 14:30

«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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13 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Краснодар» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на каналах matchtv.ru и «Матч Премьер».

«Зенит» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. 7 мая сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России после победы над «Спартаком» (3:2).

«Краснодар» с 42 баллами располагается на шестой строчке чемпионата России. В 15-м туре «быки» проиграли «Зениту» со счетом 0:1.

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