«Зенит» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Краснодара» на матч 24-го тура чемпионата России. Начало игры — в 17:00 мск.

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Глушенков, Мостовой, Лусиано.

Запасные: Кержаков, Адамов, Горшков, Дркушич, Алип, Мимович, Ерохин, Ахметов, Васильев, Зделар, Соболев, Кассьерра.

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Диего Коста, Кайо, Оласа, Черников, Кривцов, Жоау Батчи, Сперцян, Олусегун, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Ладоха, Петров, Тормена, Ларионов, Газинский, Козлов, Ленини, Смолов, Мозес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».