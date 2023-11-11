Сегодня, 18:20
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России-2023/24.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Ахматов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кокшаров, Дэвид.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».
Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.