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Сегодня, 18:20

«Зенит» — «Краснодар»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 15-го тура чемпионата России-2023/24.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Круговой, Ренан, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Волков, Ахматов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Кади, Кокшаров, Дэвид.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
4
14
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