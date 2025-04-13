Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

13 апреля, 19:03

«Зенит» — «Краснодар»: видео голов

Андрей Мостовой.
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в начале игры открыл Никита Кривцов, который начал контратаку передачей из центрального круга и завершил ее ударом из штрафной.

Андрей Мостовой сравнял счет, первым успев на добивание после удара Максима Глушенкова.

Лусиано вывел хозяев вперед после комбинации с участием Мостового и Глушенкова на фланге.

На 80-й минуте Глушенков открылся на линии офсайда, получил передачу от Вендела и поразил ближний угол ворот гостей.

Луис Энрике обводящим ударом с линии штрафной сделал счет разгромным.

16-я минута. Кривцов — 0:1

29-я минута. Мостовой — 1:1

38-я минута. Лусиано — 2:1

80-я минута. Глушенков — 3:1

90-я минута. Луис Энрике — 4:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:1
Краснодар
7
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
«Флорида» победила «Тампу» в первом матче Кубка Стэнли-2025
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Кирш — о пенальти Медины в матче со «Спартаком»: «Был уверен, что он не забьет»
Судейские руководители против «Зенита». Что происходит?
ЭСК не показала правильно фол Черникова на зенитовце. Почему так сделан видеоклип?
РФС оштрафовал «Ахмат» из-за проблем с освещением в матче против «Ростова»
Семак останется в «Зените». С золотом или без него. Колонка Казакова
Сулейманов о словах про игровое время: «Приношу извинения тренерскому штабу. Наговорил лишнего»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя