13 апреля, 19:03
«Зенит» разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России — 4:1.
Счет в начале игры открыл Никита Кривцов, который начал контратаку передачей из центрального круга и завершил ее ударом из штрафной.
Андрей Мостовой сравнял счет, первым успев на добивание после удара Максима Глушенкова.
Лусиано вывел хозяев вперед после комбинации с участием Мостового и Глушенкова на фланге.
На 80-й минуте Глушенков открылся на линии офсайда, получил передачу от Вендела и поразил ближний угол ворот гостей.
Луис Энрике обводящим ударом с линии штрафной сделал счет разгромным.
16-я минута. Кривцов — 0:1
29-я минута. Мостовой — 1:1
38-я минута. Лусиано — 2:1
80-я минута. Глушенков — 3:1
90-я минута. Луис Энрике — 4:1